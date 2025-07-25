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        Sinop'ta çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:53
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        Sinop'ta çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı.

        İlçeye bağlı Cemalettin köyünde 60 dönümlük arazide yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında 60 dönümlük arazi zarar görürken, arazide bulunan 60 balya saman da tamamen yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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