Kaymakam Doğancı, Dikmen'de yol çalışmalarını inceledi

Köy yollarında mevsim şartlarının yol açtığı bozulmaların onarılması için ekiplerin özveriyle çalıştığını vurgulayan Doğancı, "Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasıdır." dedi.

Kaymakam Doğancı, Dumanlı ve Çakmakçı köylerinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, grup yollarında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

