Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Sinop'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Hükümet Konağı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Sakarya ve Tuzcular Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı yürüyüş sonunda meydanda katılımcılarla Cumhuriyet marşları seslendirildi.

Kutlamalar kapsamında ayrıca Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Mehmet Erdem sahne aldı.