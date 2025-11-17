Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta otomobilin tıra çarptığı kazada bir kişi öldü

        Sinop'ta otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:59
        Sinop'ta otomobilin tıra çarptığı kazada bir kişi öldü
        Sinop'ta otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi öldü.

        E.S.’nin kullandığı 34 PG 4579 otomobil, Sinop-Samsun karar yolu Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        E.S.'nin cenazesi incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

