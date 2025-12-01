Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesindeki Çatak Kanyonu Tabiat Parkı'nın sis bulutu altında kaldığı anlar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesindeki Çatak Kanyonu Tabiat Parkı'nın sis bulutu altında kaldığı anlar dronla görüntülendi.

        Türkeli ilçe merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan kanyonda mağaralar ve tespit edilmiş 39 şelale bulunuyor.

        Kayın, gürgen, meşe, defne ve çam gibi birçok farklı türde bitki örtüsüne sahip tabiat parkı, yılın her dönemi ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 2017 yılında tabiat parkı ilan edilen kanyonun sis bulutuyla bütünleşen manzarası dronla görüntülendi.

        Kanyonu gezmeye gelen bazı vatandaşlar da sis bulutunun oluşturduğu güzel anların tadını çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        Her yerinden tarih fışkıran Sinop'ta tarihi eserler titizlikle çıkarılıyor
        Her yerinden tarih fışkıran Sinop'ta tarihi eserler titizlikle çıkarılıyor
        Sinop'ta sonbahar güzelliği
        Sinop'ta sonbahar güzelliği
        Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
        Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
        Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı
        Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı
        Çırakken koyduğu işveren olma hedefine tekstil atölyesi açarak ulaştı
        Çırakken koyduğu işveren olma hedefine tekstil atölyesi açarak ulaştı
        Bayraktar KIZILELMA "hava-hava" füzesiyle hedefi vurdu Havacılık tarihinde...
        Bayraktar KIZILELMA "hava-hava" füzesiyle hedefi vurdu Havacılık tarihinde...