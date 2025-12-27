Habertürk
        Sinop'ta gönüllü üniversite öğrencilerinden huzurevi sakinlerine müzikli motivasyon

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta gönüllü olarak sık sık huzurevi sakinleriyle bir araya gelen üniversite öğrencileri, seslendirdikleri şarkılarla yaşlıları eğlendirip onlara moral kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:22
        Sinop'ta gönüllü üniversite öğrencilerinden huzurevi sakinlerine müzikli motivasyon
        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta gönüllü olarak sık sık huzurevi sakinleriyle bir araya gelen üniversite öğrencileri, seslendirdikleri şarkılarla yaşlıları eğlendirip onlara moral kazandırıyor.

        Mahmud Kefevi Yurdu'nda kalan Sinop Üniversitesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri ziyaret ve düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak huzurevi sakinleriyle bir araya geliyor.

        Huzurevi sakinleri için şarkılar seslendiren öğrenciler, gelen istekleri de geri çevirmiyor.

        Şarkılara eşlik ederek zaman zaman eğlenen, zaman zaman hüzünlenen huzurevi sakinleri, gönüllü öğrencilerle yapılan müzik aktivitesiyle hoşça vakit geçirme imkanı buluyor.

        - "Onların hayat tecrübesi bizlere de ışık oluyor"

        Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Cihan Koç, AA muhabirine, yurt öğrencileri olarak topluma hizmet programı kapsamında birçok gönüllülük faaliyetinde bulunduklarını söyledi.

        Bu faaliyetler çerçevesinde enstrüman çalabilen öğrenciler olarak bir araya geldiklerini, aralarında neler yapabileceklerini konuştuklarını anlatan Koç, huzurevi sakinlerini müzikle buluşturmak için gönüllü olduklarını dile getirdi.

        Fırsat buldukça yaşlıları ziyaret ederek onlarla güzel vakit geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

        "Enstrümanlarımızı çalıyoruz, onlara moral olmaya çalışıyoruz ama bizim için de paha biçilmez aktivite oluyor. Çünkü hepsi yaşını başını almış insanlar, onların hayat tecrübesi bizlere de ışık oluyor. Bu, bizim için büyük ve bulunmaz bir nimet. Onların tecrübesi bizim de gelecek hayatımızda atacağımız doğru ve güzel adımlara yardımcı oluyor."

        - "Buradaki herkes bizim de anne babamız gibi"

        İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yusuf Arda Elçioğlu ise huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin kendilerinde güzel bir duygu oluşturduğuna işaret etti.

        "Buradaki herkes bizim de anne babamız gibi." diyen Elçioğlu, "Onları mutlu edebilmek, yüzlerinde gülümseme görebilmek, en azından bundan keyif aldıklarını bilmek hoşumuza gidiyor. Bize hayatlarını anlatıyorlar. Zaman zaman üzülüyoruz, zaman zaman mutlu oluyoruz birlikte." ifadelerini kullandı.

