Sinop'ta toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Düzler-Cellaler grup yolunun Gökçealan köyü mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yol trafiğe kapanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem alırken kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışmalarına başladı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.