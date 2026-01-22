Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 20:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.

        Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Düzler-Cellaler grup yolunun Gökçealan köyü mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

        Toprak kayması sonucu yol trafiğe kapanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem alırken kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışmalarına başladı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Benzer Haberler

        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle en güzel cami bahçesi seçilecek
        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle en güzel cami bahçesi seçilecek
        Sinop'un en güzel cami bahçeleri seçilecek
        Sinop'un en güzel cami bahçeleri seçilecek
        Sinop'ta yaban hayatı objektiflere yansıdı
        Sinop'ta yaban hayatı objektiflere yansıdı
        Sinop-Ayancık kara yolunda heyelan riskine karşı trafik kontrollü olarak sa...
        Sinop-Ayancık kara yolunda heyelan riskine karşı trafik kontrollü olarak sa...
        Sinop Yelken Tesisi açıldı
        Sinop Yelken Tesisi açıldı
        Sinop'ta gıda güvenliği ve hijyen eğitimi
        Sinop'ta gıda güvenliği ve hijyen eğitimi