        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolu, yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 20:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:52
        Sinop'ta toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolu, yeniden trafiğe açıldı.


        Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Düzler-Cellaler grup yolunun Gökçealan köyü mevkisinde dün toprak kayması meydana gelmiş, yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilmişti.

        Ekiplerin temizlik ve yol açma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından grup yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

