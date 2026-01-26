Habertürk
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:57
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ve Gerze ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 225 gram uyuşturucu madde, 267 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

