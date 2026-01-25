Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, nesli tehlike altındaki su samuru görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:01
        Sinop'ta nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi
        Sinop’un Türkeli ilçesinde, nesli tehlike altındaki su samuru görüldü.

        Gemiyanı Mahallesi'nde ailesiyle yürüyüş yapan bir vatandaş, deniz kıyısındaki kayalıklarda gezinen yavru su samurunu fark etti.

        Bir süre kayalıklarda yiyecek arayan su samuru, daha sonra kayalıkların arasına girerek gözden kayboldu.

        Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

