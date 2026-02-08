Sinop'ta sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 1080 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
