        Sinop Haberleri

        Sinop'ta sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 21:43 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:43
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 1080 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

