Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çatalzeytin ilçesinden Türkeli ilçe merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki üç araca çarparak durabildi.
Kazada M.Y. yara almadan kurtulurken, otomobilde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
SİNOP
13 Kasım 2019 Çarşamba
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