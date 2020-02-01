“Bir oyuncak bir tebessüm” kampanyası başladı

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, Sinop'tan gönderilen oyuncaklarla gülecek.

Sinop’ta AK Parti Gençlik Kolları depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı. 8 Şubat’a kadar il ve ilçe merkezlerinden toplanan oyuncaklar Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerine gönderilecek.

AK Parti Sinop Gençlik Kolları Doğancan Al konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu çalışma 81 il üzerinde yaptığımız bir çalışma. Tüm Türkiye genelinde gençlik kollarımızla bu çalışmayı yürütüyoruz. 8 Şubat’a kadar Elazığ’daki ve Malatya’daki depremden etkilenmiş olan genç kardeşlerimize oyuncak toplayacağız. Bununla ilgili tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Kalbimiz depremden etkilenmiş kardeşlerimizin yanında" dedi.

SİNOP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.