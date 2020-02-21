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Türkeli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

İHA

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Türkeli Kaymakamlık makamında yapıldı.

Türkeli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Türkeli Kaymakamlık makamında yapıldı.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.
Düzenlenen toplantıda, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanımı, kazaların temel nedeni olan yorgun ve uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarılarının yapılması, firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yetkililiklerinin kontrol edilmesi, terminallerde ve güzergah üzerinde araçların teknik donanım ve ekipmanlarının denetlenmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması ve belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme ve indirmenin yapılmaması hususları görüşülerek, karara bağlandı.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Davut Günay, Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz, Türkeli Sahilgülü Turizm otobüs işletmesi yetkilisi Ahmet Acar ve trafik polisleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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