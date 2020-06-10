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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta mantar toplamanı zamanı

İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte mantar avcıları için harekete geçme zamanı geldi.

Sinop’ta mantar toplamanı zamanı

Havaların ısınmasıyla birlikte mantar avcıları için harekete geçme zamanı geldi.
Sinop ErfelekAyancık ormanlarında kestane ağaçlarında uygun iklim kuşağında olduğu için mantar severler mantar toplamaya çıkıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan mantar toplayıcısı İlhan Çakır; “Vitamin, mineral ve protein yönünden çok zengin olan et mantarını toplamak için en uygun zamandayız. Çok hızlı büyüyen ve kısa sürede özelliğini yitiren mantarların havaların ısınmasından hemen sonra toplanması gerekiyor. Mantar toplamayı bir doğa sporu olarak da görebilirsiniz. Bir yandan ormanda geziniyor ve doğanın tadını çıkarıyor, bir yandan da farkında olmadan kalori yakıyorsunuz. Erfelek sahip olduğu iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden zengin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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