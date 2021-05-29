Sinop'u yağmur etkisi altına aldı

Sinop’ta bir süredir güneşli ve açık geçen havalar yerini bugünle birlikte 5 günlük aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Bugün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabah ve öğle saatlerinde de devam etti. Yer yer kuvvetli yağışlar yaşanırken rüzgar etkili olmadı. Hafif rüzgarlı havada deniz sakin bir görünüm verdi. Yağan yağmurların, çarşaf gibi denizle buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sakindi. İş yerlerini açmak için dışarı çıkan vatandaşlar bu anların tanığı olabildi. Son 24 saatte Sinop Boyabat Kavacık Tüneli mevkisine 27 kilogram, Ayancık Çangal’a 20.6 kilogram yağış düştü. Merkezde ise 9.4 kilogram yağış alındı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava uzmanları tarafından yapılan öngörülere göre yağışların bugünde dahil 5 gün sürmesi bekleniyor.

Uzmanlar tarafından, “Bugün sabah ve öğle saatlerinde yağmur etkiliydi. Gece saatlerinde yine kısa süreli bir geçiş var. Pazar günü Sinop merkezde değil ama iç ilçelerinde akşam saatlerinde kısa süreli bir geçiş olacak. Pazartesi günü akşam saatlerinde Sinop genelinde bir yağışımız olacak. Yine sağanak şeklinde bir geçiş. Salı günü öğle saatlerinde başlıyor. İl merkezinde belki akşama sarkabilir. O günküler miktar anlamında bırakacak. Ama şu an için kuvvetli olarak nitelendirmiyoruz. Çarşamba günü de aynı şekilde günün geneline yayılan bir yağış var” bilgileri verildi.

Yağışların kuvveti hakkında, “Yarın için 13 kilogram arasında yağış olacak. Pazartesi için il merkezinde önemli bir şey yok ama batı ilçelerinde 10 kilograma yakın yağışlar var. Salı günü yine il merkezi 35 kilogram ama özellikle Boyabat, Durağan ve Saraydüzü tarafında 20 kilogramın üzerinde yağışlar olacak. Çarşamba günü 10 kilogramın üzerinde yağış gözüküyor ama sağanak karakterli olduğu için il merkezinde daha zayıf ilçelerde daha fazla olacak” denildi.

Sıcaklıkların bu tarihlerde önemli bir değişim geçirmeyeceği gündüz sıcaklıklarının 20 ile 22 derece, gece sıcaklıklarının 15 ile 17 derece arasında gerçekleşeceği de ifade edildi.

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