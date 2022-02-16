Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenleniyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu “Uzaktan Sağlık” hizmeti Sinop’ta uygulanıyor.

Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk uygun hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Sağlık Bakanlığı, bu uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.

Bundan böyle yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk uygun hastalar için sağlık raporları evlerinde düzenlenebilecek. Hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evlerinden çıkmadan ihtiyaçları olan mama, bez ve tıbbi cihazları isteyebilecek.

Yatağa bağımlı hastanın sağlık raporunun evinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Sinop, Bilecik ve Tunceli’de başladı. Uygulamanın kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.