Sinop’ta kar hayatı felç etti: 179 köy yolu kapalı

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İl genelinde 179 köy yolu kar nedeniyle kapalı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilerle, kar yağışı nedeniyle 179 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kent merkezine bağlı yüksek kesimlerde yağış devam ettiği için, ekipler çalışmalarında, öncelikli olarak ana yollarda ve acil ihbarlarda yoğunlaştı. İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Toplamda 49 iş makinesi 82 personel ile çalışmalar devam etmekte olup, ihtiyaç halinde loder, ekskavatör ve dozerlerde görevlendirilmektedir. Yağışın devam ettiği merkez ilçede henüz bildirilen kapalı köy yolu bulunmazken, Dikmen’de 28 köy, Erfelek ve Türkeli’de 33 köy, Ayancık’ta 71 köy, Gerze’de 8 ve Saraydüzü’nde 6 köy olmak üzere toplamda 179 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz, sahada karla mücadelesini sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

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