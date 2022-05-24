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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta izinli kenevir ekimi

İHA

Sinop’ta izinli kenevir ekimi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü’ konulu yönetmeliğinde belirlenen iller arasında yer alan Sinop’ta, izinli kenevir ekimi yapılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 19 il ve bu illerin tüm ilçelerinde yalnızca lif, sap ve tohum üretimi amacıyla izin alan çiftçiler, kenevir ekimi yapıyor. Sinop’ta da kenevir ekim izni alan 2 üretici, Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve sorumlu teknik personel ile birlikte kenevir ekimi yaptı.
Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Sinop’ta toplam 37 dekar alanda izinli kenevir ekimi yapılacağını söyledi. Önlem, “Kenevirden elde edilen ürünler tarım, sağlık, tekstil, geri dönüşüm, otomotiv, mobilya, yiyecek, içecek, kağıt, inşaat ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Üreticilerimize ve ilimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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