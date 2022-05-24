Sinop’ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop mantısı büktü

Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Sinop’ta, Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öncülüğünde yemek yarışması gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen etkinlikte 24 katılımcı 4 farklı dalda yaptıkları yemeklerle dereceye girebilmek için mücadele etti. Etkinliğe katılan Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer protokol üyeleri, üniversite mutfağında ziyaret ettikleri katılımcılara yarışma öncesi başarılar dileyerek yemekler hakkında bilgi aldı. Ardından Vali Karaömeroğlu, bir yarışmacının “Sinop mantısı büker misiniz?” istediğine karşılık, Sinop mantısı bükerek “Artık Sinoplu oldum” dedi.

Ardından Karaömeroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Türk Mutfağı Haftası'nı dünyada hafta boyunca kutlamaya devam ediyoruz. Obezite tehlikesinin artık günümüz dünyasında toplumların ortak sorunu haline geldi. Çocuklarımız maalesef hazır yemeklere yöneliyor. Bu da çocuklarımızın geleceğine, salığına yönelik ciddi tehlike yaratıyor. Hem Türk mutfağı ile ilgili bir farkındalık yaratmak hem de gençlerimizi, çocuklarımızı daha sağlıklı yiyeceklere yönlendirmek amacıyla bu etkinlikleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından oluşturulan jüri tarafından, katılımcılarca hazırlanan yemekler tadılarak derecelendirildi. Etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılara madalya ve kupa takdim edildi.

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