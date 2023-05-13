SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Sinop başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Sinop ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ