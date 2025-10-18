Habertürk
        Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Giriş: 18.10.2025 - 06:02 Güncelleme: 18.10.2025 - 06:02
        Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

