        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:45
        Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
        Yasin Ö'nün kullandığı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Gemiyanı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Avni Demirtaş, Recep Kaya, Ayşe Ö, Hacer Ş, Yaşar Ş. ve Nafiye Ş. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Kaya ve Avni Demirtaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA

        Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu

        Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gece en düşük hava sıcaklığı Bolu'da ölçüldü.

