Sinop'ta ölü yunus bulundu

Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş ölü yunus balığı vuruldu
Giriş: 02.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:50
Sinop'un Bahçeler Plajı sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü bir yunus gördü.
Bir süre önce öldüğü anlaşılan yunusun ölüm nedenine ilişkin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince inceleme başlatıldı.
Kentte geçen yıl da birçok ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların büyük bir bölümünün balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.
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