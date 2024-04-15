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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu

        Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu

        Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:10
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        Ölü yunuslar karaya vurdu
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        Sinop'ta Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde üç ölü yunus gördü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alınan ölü yunuslar, gömülecekleri alana götürüldü.

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

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        #Sinop
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