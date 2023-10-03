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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Sinop Tiyatro Festivali başlıyor

        Sinop Tiyatro Festivali başlıyor

        Sinop Tiyatro Festivali 17 Ekim'de başlıyor. 5 gün sürecek festival boyunca 7 tiyatro oyunu, 2 konser ve söyleşiler sanatseverler ile buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:15
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        Sinop Tiyatro Festivali başlıyor
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        Napisin TV tarafından ilki düzenlenen Sinop Tiyatro Festivali 17 Ekim'de başlıyor. 5 gün sürecek festival boyunca 7 tiyatro oyunu, 2 konser ve söyleşiler sanatseverler ile buluşacak.

        Oyun ve konserlere Sinop Kültür Merkezi ev sahipliği yaparken, söyleşiler ise Tarihi Cezaevi'nde gerçekleşecek. Festivalle ilgili program ise şöyle;

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