Sinop Tiyatro Festivali başlıyor Sinop Tiyatro Festivali 17 Ekim'de başlıyor. 5 gün sürecek festival boyunca 7 tiyatro oyunu, 2 konser ve söyleşiler sanatseverler ile buluşacak

Napisin TV tarafından ilki düzenlenen Sinop Tiyatro Festivali 17 Ekim'de başlıyor. 5 gün sürecek festival boyunca 7 tiyatro oyunu, 2 konser ve söyleşiler sanatseverler ile buluşacak.

Oyun ve konserlere Sinop Kültür Merkezi ev sahipliği yaparken, söyleşiler ise Tarihi Cezaevi'nde gerçekleşecek. Festivalle ilgili program ise şöyle;