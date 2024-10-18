Sinop’ta aranan 3 hükümlü yakalandı
Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 kişi farklı adreslerde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlüler, cezaları yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
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