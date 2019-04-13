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83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu'nun cenaze namazına Bartu ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Eski Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe Kulübü Eski 2'nci Başkanı Şekip Mosturoğlu, Şenes Erzik, Samet Aybaba, Ümit Davala, Rıza Çalımbay, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tuncay Şanlı, İsmail Kartal, Ömer Onan, Ali Yıldırım, Ferit Şahenk, Mehmet Ali Aydınlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda seveni katıldı.