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'Sipahi'de tansiyon giderek yükseliyor

SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’de dün akşam tansiyon giderek yükseldi. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu ve #Sipahi etiketi TT listesinde yer aldı

'Sipahi'de tansiyon giderek yükseliyor
HABERTURK.COM

'Sipahi'nin dün akşam yayınlanan bölümünde; Korkut Ali ve Yıldırım Bozok, yakaladıkları Elfaz’ı sorgulamaya başladı. Ali’nin sorgusu sırasında Elfaz, geçmişte Yıldırım’ın karısının ölümüne sebep olan patlamadaki bombayı yaptığını anlattı. Duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşayan Yıldırım, öfkesine hakim olamadı ve Elfaz’ı öldürdü.

Sipahiler bu bölümde de nefes kesen operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Silah sevkiyatı yapılacak yeri tespit edip harekete geçen ekip burada çatışmaya girdi. Ezgi’nin rehin alınması korku dolu anlara sahne olurken Ezgi, adamdan kurtulmayı başardı ve Korkut Ali ile Yusuf saldırganı etkisiz hale getirdi.

Canan’a deşifre olmamak için ona yaklaşıp aralarında bir samimiyet kurmaya çalışan Ali, Canan’ı yemeğe çıkardı. İkisi de birbirinden bilgi almaya çalışırken bulundukları restorana Rus ajanı Ivan girdi. Ivan, Korkut Ali’yi tanıdı ve Canan’ın olmadığı bir sırada masada karşısına oturdu.

Korkut Ali gizli kimliğinin açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Canan’a da bu sırada sürpriz bir telefon geldi. Arayan Habtor’un karısıydı… Diğer tarafta Yıldırım’ın katıldığı özel bir davette işler karıştı. Etkinlikte Narin ve Yıldırım’ın yolları yeniden kesişirken Goran ve Yıldırım ilk kez karşı karşıya geldi.

Davette birden çıkan çatışma ise herkesi şoke etti. Çatışmada Yıldırım yaralandı. Heyecanın giderek yükseldiği Sipahi’de gelecek bölüm neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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