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'Sipahi' geliyor

SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Cnp Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özgecan Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı yeni dizi 'Sipahi'nin çekimleri başladı. Yeni sezonda büyük merakla beklenen yapımın senaryosunu Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor

'Sipahi' geliyor
'Sipahi' geliyor
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HABERTURK.COM

'Sipahi'; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan 'Korkut Ali Türkoğlu', (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alıyor.

Dizide, Türkiye için açık tehdit haline gelen karanlık bir güce karşı, İstihbarat Teşkilatı’nın cesaret ve fedakarlıkla verdiği mücadele her hafta izleyenleri hayran bırakacak.

Dizinin kadrosunda ayrıca; Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', yakında SHOW TV’de

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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