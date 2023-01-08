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'Sipahi'nin yeni fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı SHOW TV'nin iddialı dizisi ‘Sipahi’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı

'Sipahi'nin yeni fragmanı yayınlandı
HABERTURK.COM

Show TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Davet gecesinden sonra gerilim giderek artarken Goran acımasız planlarına hız kesmeden devam ediyor. Ali, Ivan ve Habtor’un aynı masada olduğu anlar dikkat çekerken çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yaşanacak çarpıcı gelişmeler merakla bekleniyor.

'SİPAHİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hartman Vakfı’nın balosunu basan militanlar Goran’ı ve Yıldırım’ı yaralamıştır ama asıl amaçları farklıdır. Terör saldırısını gerçekleştirenler emellerine ulaşacak mıdır? Kızı Dora’nın tedavisi için Türkiye’ye kaçmaya karar veren Jasmin, Canan’dan yardım ister. Canan onları sağ salim İstanbul’a getirmeyi başarabilecek midir? Hartman Vakfı’ndaki saldırıyı araştıran Canan, militanı alnından vuran Yıldırım’ın kim olduğunu merak eder ve Narin’den Yıldırım Tunalı ismine ulaşır.

Sıradan bir adam, azılı bir militanı nasıl alnının ortasından vurmuştur, Canan bu gizemi çözebilecek midir? Rus silah kaçakçısının buluştuğu tehlikeli İngiliz kadın ajan Amy, İvan’a bir kart verir. Acilen ortadan kaldırılması gereken birinin bilgileri olan bu karttaki kişi Ali’yi de yakından ilgilendirmektedir ama henüz kimsenin haberi yoktur. Sipahi ekibi, İngiliz ajan Amy’nin Ivan’a verdiği QR kodlu karta ulaşabilmek için akıllıca bir plan yapar. Ali bu tehlikeli operasyonda istediği bilgilere ulaşabilecek midir?

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sipahi yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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