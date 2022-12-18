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Haberler Magazin 'Sipahi'nin yıldızları Kaan Yıldırım ve Özge Gürel, 'Pazar Sürprizi'ne konuştu - Magazin haberleri
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'Sipahi'nin yıldızları Kaan Yıldırım ve Özge Gürel, 'Pazar Sürprizi'ne konuştu

SHOW TV ekranının sevilen magazin programı 'Pazar Sürprizi', dopdolu içeriği ve hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve röportajlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Programın bugün ekrana gelen bölümünde SHOW TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, 'Sipahi’nin başrol oyuncuları Kaan Yıldırım ve Özge Gürel ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi

'Sipahi'nin yıldızları Kaan Yıldırım ve Özge Gürel, 'Pazar Sürprizi'ne konuştu - Magazin haberleri
'Sipahi'nin yıldızları 'Pazar Sürprizi'ne konuştu
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan yeni bombası 'Sipahi', zengin oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle şimdiden ekranların yeni gözdesi. MİT personelinin birbirinden ilginç hikayelerini izleyiciyle buluşturan dizinin yıldızları Kaan Yıldırım ve Özge Gürel, Ömür Sabuncuoğlu’nun bu haftaki konukları oldu. Uyumlarıyla göz dolduran ikili dizi hakkında bilgiler verirken, özel hayatlarıyla da ilgili samimi açıklamalarda bulundular.

“İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU”

'Sipahi’ye gelen güzel yorumlardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Özge Gürel ve Kaan Yıldırım, izleyicinin ilgisinden oldukça memnun. Gürel, “Çok güzeldi yorumlar gerçekten ama ben heyecandan ilk başta bakmak istemedim. Diziye konsantre oldum, sonrasında baktığımda inanılmaz mutlu oldum” dedi.

Kaan Yıldırım, &Ouml;m&uuml;r Sabuncuoğlu ve &Ouml;zge G&uuml;rel
Kaan Yıldırım, Ömür Sabuncuoğlu ve Özge Gürel

Yıldırım ise ilk bölümle ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; “Güzeldi yorumlar ilk bölüm. Ben de izlediğim şeyden mutlu oldum açıkçası o yüzden sevindirici. Bence iyi bir başlangıç oldu, umarız böyle devam eder.”

“KARAKTERLERİN ARASINDA İLERLEYEN DÖNEMDE BİR ÇEKİM OLABİLİR”

'Sipahi’nin yayınlanan ilk bölümünde aksiyon sahneleri çok konuşuldu. Nefes kesen anlar seyircilerden tam not aldı. Zorlu aksiyon sahnelerinde çok zorlanmadığını açıklayan Kaan Yıldırım, yaklaşık 1 ay boyunca uzman bir ekiple hem silah hem de dövüş alanında sıkı bir eğitimden geçtiğini anlattı. Sipahi’nin ilerleyen bölümleriyle ilgili Ömür Sabuncuoğlu’na ipucu veren Özge Gürel ise “Karakterlerin arasında ilerleyen dönemde bir çekim olabilir” dedi.

“O BİZİM HAYATIMIZA GÜNEŞ GİBİ DOĞDU”

Ablasının kızına olan düşkünlüğüyle bilinen Kaan Yıldırım, yeğeni ile olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. 3 yaşındaki yeğeni için “O bizim hayatımıza güneş gibi doğdu” diyen ve aralarındaki ilişkinin çok iyi olduğunu belirten Kaan Yıldırım, baba olma fikrine de olumlu baktığını söyledi, “İnşallah bir gün olur” dedi.

“BİZ ÇOK AŞIĞIZ”

Özge Gürel'e eşi Serkan Çayoğlu'nun "Türkiye’nin en güzel kadını benim eşim oldu” sözleri hatırlatılması üzerine "Çok seviyorum. Hep diyorum, bu ilişki bir sevgi rutinine dönüşmedi. Biz çok aşığız, çok aşık devam ediyoruz. Serkan’ı her sabah gördüğümde çok mutlu oluyorum tekrar tekrar. Evde o yoksa ve eve geliyorsa yine mutlu oluyorum. Galiba zaten ilişkinin bu kadar sürmesine sebep olan durum da bu. Hem çok iyi arkadaş olmamız hem de o çekimin hala devam etmesi” ifadelerini kullandı.

KAAN YILDIRIM’A SÜRPRİZ!

Röportajın sonunda Ömür Sabuncuoğlu’nun Kaan Yıldırım’a bir sürprizi vardı. Doğum günü 24 Aralık’ta olan Kaan Yıldırım için erkenden sürpriz bir kutlama yapıldı. Kaan Yıldırım pastasındaki mumları üfleyip dilek diledi, bu keyifli anlar da ekrana yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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