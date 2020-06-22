Habersiz misafiriniz mi geldi? Sıkıntı yok! Fırın kullanmanıza gerek kalmadan tavada pişirebileceğiniz, yapımında zorlanmayacağınız, Şipşak Böreğimiz hem çok lezzetli hem de çok doyurucu olarak sizi mutlu edecektir. Birkaç malzeme ile börek şipşak karşınızda.
Şipşak Börek için Malzemeler:
- 3 adet orta boy patates
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı karbonat veya yarım paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yumurta
- 1 tutam ince doğranmış maydanoz (isteğe göre kullanmayabilirsiniz)
- 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
- 2 yemek kaşığı un
Şipşak Böreğimizin Yapılışı:
- Yumurtaları derin bir kapta iyice çırpıyoruz
- Un, süt, tuz, kabartma tozunu ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz
- Tavamızı yağlıyoruz
- Rendelediğimiz patatesin yarısını tavaya güzelce yerleştiriyoruz
- Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini koyuyoruz
- Ve hazırladığımız sosu bu patatesli kaşarlı katmanın üzerine döküyoruz
- İnce doğradığımız maydanozları ekliyoruz
- Maydanozların üzerine kaşar peynirini, kaşar peynirin üzerine yarım kalmış olan rendelenmiş patatesimizi koyuyoruz
- Tavanın ağzını kapatıp orta ateşte pişirmeye başlıyoruz
- Altı pişen ŞİPŞAK Böreğimizi ters çevirip iki tarafında pişiriyoruz
İşte bu kadar kolay! Afiyet olsun.
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