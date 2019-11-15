Kuzey Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Genhe şehrinde sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. 'Buzdan tava' ya da 'buz krepi' olarak da bilinen buz diski, şehre adını veren olan Genhe Nehri'nde görüldü.

Nehrin üzerinde oluşan 180 santim çapındaki buz diski, saat yönünün tersine doğru dönerken gözlendi.

Yılın yaklaşık 200 günü donuk vaziyette olan nehirdeki olağan dışı görüntüler meteoroloji uzmanları ve yerel halk tarafından kayıt altına alındı.

Tamamen doğal yollarla oluşan dev buz diski UFO'ya benzetildi.

Peki buz diskleri nasıl bir anda oluşup kayboluyor dersiniz? Soğuk bölgelerdeki nehirlerde çok nadir görülen bir doğa olayı olan buz diski, uygun şartlar altında kendi kendine meydana gelebiliyor.

Buz diskleri su akıntısının buz parçalarını koparmasıyla oluşuyor ve akıntı buz disklerinin oldukları yerde dönmelerine yol açıyor.

Buz diskleri ayrıca sakin sularda dönüyor. Disklerin buzun çevresindeki suyun derecesini düşürmesi, suyun yoğunluk düzeyini artırarak batmasına yol açıyor.

Bu gibi buz disklerinin nehir yüzeyinde aylarca kalabileceği belirtiliyor.

Bu yılın başlarında ABD'nin Maine eyaletindeki bir nehrin yüzeyinde aniden dev bir buz diski ortaya çıkmış, yerel medya kaynakları diskin 100 metre genişliğinde olduğunu ve zamanla daha da büyüyebileceğini belirtmişti.