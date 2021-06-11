Sırada hangi meslek grupları aşılanmalı? 0:00 / 0:00

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Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı programı yeni meslek gruplarıyla genişledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Aşı tedarik zinciri net görülmeyince bazı meslek gruplarına öncelik vermek çok doğru. Salgını havada arıza yapmış bir uçak gibi düşünün; bu uçağı kullanan kişileri kurtarmak zorundasınız; bu nedenle de önce pilotlar ve hostesler olmalı. Bu anlamda sağlık çalışanlarıyla başlanıyor. Sonra uçaktaki oksijenin kısıtlı olduğunu düşünün, oksijene en çok ihtiyacı olanlara vermeliyiz; daha kırılgan olanlar, ileri yaşta olanlar, vs., bunların hepsi doğru. Ancak Türkiye'nin bugün geldiği nokta itibariyle, aşı tedarik miktarı konusunda da o miktarı tedarik edebileceksek, bundan çok daha iyi bir aşılamayı yapıyor olabilmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

"ARTIK MESLEKTEN VE YAŞTAN BAĞIMSIZ OLARAK AŞI YAPMA ESNEKLİĞİNE GEÇMEMİZ GEREKLİ"

BioNTech aşısında 6 dozun heba olmamasına ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Şenol, başka ülkelerin yaptığı modellerin kullanılabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Dün aşının heba olma durumunun önüne geçtik. Başka bir hastaneyle entegre olarak hızlıca oradan iki tane hasta aldık ve böylece altılı bir flakonu açmamış olduk ama Türkiye'nin şu an çok hızlı bir aşılamaya ihtiyaç var. Böyle olabilecekse de bize şu esnekliği vermeleri gerekiyor; kayda girmek şartıyla kapının önündeki kişiye aşı yapma esnekliğine geçmemiz gerekiyor artık meslekten ve yaştan bağımsız olarak."

"FABRİKALARDA ÇALIŞAN İNSANLARIN BİR AN ÖNCE AŞILANMASI LAZIM"

Bugün itibariyle aşılama programına kafe-restoran çalışanları, berber, kuaför ve avukatlar eklendi. Taksi ve dolmuş şoförleri de öncelikli gruplar arasına dahil edildi. Pazartesi gününden itibaren de 40 yaş üstü aşılanmaya başlayacak. Bu gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Şenol, "Çok geç ve çok yavaş. Esasında Türkiye'de fabrikalarda çalışan insanların bir an önce aşılanması lazım. Onlar çok üst üste çalışıyor, mesafe koruyamıyorlar. Onun için meslek anmamaya çalışıyorum. Her meslek bulaşma zincirinin ortasında aktif sokağa çıkan herkes aşılanmalı ama artık 18 yaşın üstünden itibaren herkes aşılanmalı. Çünkü aşıyla önlenebilir, aşıyla yatıştırılabilir bir salgından bahsediyoruz. Kimsenin bir kez daha ne kapanmaya ne de o hastanelerin dolmasına tahammülü kalmayacak kadar yorgun herkes" diye konuştu.

"AŞI HER YERDE UYGULANABİLİR"

Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: "BioNTech aşısında altılı flakon açıldığı zaman 6 saat içerisinde kurduğum bir çadıra gelen herkese bunu yapabilirim, stabilitesi bozulmuyor. Gidip fabrikada işçilere yapabilirsiniz. Meslek önceliğinden söz edeceksek aylarca çalışmak zorunda kalan, hiçbir kapanmada koşulsuz çalışmaya devam eden, sokağa çıkmamayı başaramayan insanları öncelemek gerekir ama artık öncelik konuşacak halimiz de yok. Varyant önde biz arkada, belki de varyant bizim arkamızda, biz onun önündeyiz, bunu da çok iyi bilmiyoruz ama çok kendi haline bırakamayacağımız ve tek önlem olarak da aşıyı kullanabildiğimiz bir stratejiden söz ediyorum. Artık bunu çok yaygın bir biçimde uygulamalıyız, aşı her yerde uygulanabilir."