Sıradan bir yaralama vakasından sıra dışı bir cinayet çıktı!

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Teknoloji ve dijital verilerin çok etkin olmadığı dönemlerde, polisin çalışma yöntemi olarak adını verdiği ‘Sokak polisliği’nin önemi çok büyüktü. Sokak polisliği, işlenen bir vakayı çözmek için, ideal bir çalışma yöntemiydi. Ayrıca bu çalışmada, kullanılan teknik ve yöntem, her zaman filmlere veya yazılan polisiye kitaplarına da konu olmuştur. Örneğin Sir Arthur Conan Doyle’nin ‘Sherlock Holmes’i, Agatha Christie’nin dedektif ’Hercule Poirot’u, Georges Simenon’un ‘Komiser Maigret’i ve Andrea Camilleri’nin yarattığı ‘Komiser Montalbano’nun maceraları dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alıyor.

Filmleri de ilgiyle izlenen bu kahramanların ortak özellikleri, hep olay bölgesinde sokak polisliği yaparak, sorguladıkları kişiler üzerinden iz sürüp katile ulaşmalarıdır. İşte Gayrettepe’de bulunan İstanbul Cinayet Büro Amirliği’nde de bu kahramanların çözdüğü olaylara taş çıkartan birçok cinayet dosyası sokak çalışması yöntemi ile çözüldü. Bu dosyalardan biri de Nisan 2006’da gerçekleşen bir cinayetti.

Emekli polis memuru Erdoğan Yangaz HİKAYE SIRADAN BİR YARALAMA OLAYI İLE BAŞLADI O yıl Türkiye Süper Lig, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin çekişmeli şampiyonluk yarışına tanıklık ediyordu. Bir ay sonra yaşanacak son lig maçlarında eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın “Saat 20:45’te şampiyon olacağız” sözleri yıllarca konuşulacak bir olay olacaktı. Çünkü dediği olacak ve bir ay sonra Fenerbahçe’nin deplasmanda Denizlispor’a puan kaybetmesiyle Galatasaray Şampiyon olacaktı. İşte bu lig heyecanı yaşandığı sırada polis haber merkezi Şişli Etfal Hastanesi’nde silahlı bir yaralama olayını anons etti. Yaralama olayına cinayet masasından ‘Dayı’ lakaplı Erdoğan Yangaz görevlendirildi. Yangaz ve ekibi hastaneye gittiğinde, O.Z. adlı bir kişinin karnından yaralandığını gördü. Hayati tehlikesi olmayan ve sıradan bir yaralama olayı gibi görünüyordu. “SOKAKTA YÜRÜYORDUM“ Yangaz O.Z.’nin ifadesini mağdur olarak aldı. Yaralı kişiyi dinleyen Yangaz, o günü şöyle anlattı: “Bize mahallede yürürken nereden geldiğini bilmediği bir kurşunun isabet ettiğini söyledi. Yani sanki bir maganda kurşununa kurban gitmiş gibi anlatıyordu. Yaralı kişi böyle diyorsa bizim işimiz bu kişinin iddia ettiği yerde iz sürmekti.”

KURŞUNUN GİRİŞİ FARKLI GÖRÜNÜYORDU Bir soruşturmada her mağdurun anlattığı ifadelerin doğru olmayacağını anlatan Yangaz “Kendisini dinledik. Notlarımızı aldık. Tabi kurşunun vücudunun neresine giriş yaptığını hepsini notlarımıza aldık. Kurşunun isabet ettiği noktanın açısı bize başka bir şey anlatıyordu. O yara bize ‘Ben maganda kurşunu değilim’ diyordu. Bu işten farklı bir iş çıkacağını düşündük. Ekiple harekete geçtik.” MAHALLEDE ADIM ADIM İZ SÜRÜLDÜ Yaralının verdiği ifadeye göre olay Sarıyer’de meydana gelmişti. Sarıyer’deki mahalleye giden Yangaz ve ekibi o bölgede silah sesi duyan kimsenin olup olmadığını incelemeye başladı. Tek tek kapılar çalınıyor ve soruluyordu. Aradan günler geçmişti. En son birkaç silah sesi duyan kişileri bulduklarını anlatan Yangaz “Yalnız silah sesini duyanlar, bu kez sesin hangi ev ya da noktadan geldiğini tam bilemiyorlardı. Havaya karışan silah sesleriydi. Biz de alanı daralttık."

“ABİ, BU EVDEN BATTANİYEYE SARILI PAKET ÇIKARILDI” Daralanan alanda çalışma yaptıklarını belirten Yangaz, bu sırada Kayıplar Büro Amirliği’ne de Nejat Çağıran adlı bir kişinin kaybolduğu başvurusu geldiğini söyledi. Kayıp kişinin en son bu yaralama olayının yaşandığı mahalleye gittiği bilgisi olduğunu anlatan Yangaz “Ortada bir yaralama ve bir kayıp insan vardı. İkisinin ortak noktası Sarıyer’deki bu mahalleydi. Yaralı kişinin bize yalan söylediğini düşünüyorduk. Daralttığımız alandaki evlerden birinde bir kız çocuğu ‘Abi bu işinize yarar mı bilmiyorum. İki gün önce ben ders çalıyordum. Pencereden şu karşıki evden battaniyeye sarılı bir şeyi çıkartıp bir arabaya koyarak götürdüler.’ diyerek bize gördüğü aracın plakasını da verdi. Bu bizim için çok önemliydi.” şeklinde konuştu. KAYIP KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ Plakadan aracın kiralık olduğunu bulan Yangaz “Aracı kiralayan kişilerin isimlerini bulduk. Bu kişilerin isimleri, kayıp kişi ve yaralanan kişi ile bağlantılı çıktı. Tablodaki puzzle yerine oturmaya başlıyordu. Kayıp olan kişi bu eve getirilmişti. Ve burada öldürülüp o battaniye ile ceset çıkarılıp kiralık araçla bir yerlere götürüp gömülmüştü. Hastanede yaralanan kişi de bu olayın içindeydi. Ve bize yalan söylemişti. Bizim gördüğümüz tablo buydu. Evde kimse yoktu. Şüpheliler Van’a kaçmıştı.”