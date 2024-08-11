Sırbistan'da lityum çıkarma projesine karşı gösteri düzenlendi

Terazije Meydanı'nda yapılan açıklamaların ardından Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Göstericiler ayrıca şehirdeki bazı yollarını da kapatarak, trafik akışını engelledi.