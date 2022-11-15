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Haberler Basketbol Milli Takım
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Sırbistan - Türkiye: 77-76 (MAÇ SONUCU)

A Milli Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda konuk olduğu Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Sırbistan - Türkiye: 77-76 (MAÇ SONUCU)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez kaybetti.

Ay-yıldızlılar, Yunanistan'ın da Belçika'yı deplasmanda mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Sırbistan ise gruptaki beşinci galibiyeini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan A Milli Takım, Kenan Sipahi'nin 3. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle 10-4 öne geçti. Jovic, Guduric ve Ristic ile organize hücumlarla karşılık vererek üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi.

A Milli Takım, 13. dakikada Şehmus Hazer'in sayılarıyla skoru 26-26 olarak eşitledi. Daha sonra milli takımın yaptığı basit top kayıpları sonucunda üstünlüğü lehine çeviren Sırbistan, soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan ay-yıldızlı takım, Ercan Osmani ve Onuralp Bitim ile bulduğu basketlerle 26. dakikada 46-45 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın son çeyreğine 54-54 beraberlikle girildi.

Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, A Milli Takım 35. dakikada Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketle 70-66 öne geçti. Ristic, Guduric ve Dobric ile 7-0'lık seri yakalayan Sırbistan, 37. dakikada skoru 73-70 yaptı. Sırbistan son dakikaya 77-76 önde girerken, iki takım da yaptığı birer hücumdan eli boş döndü. A Milli Takım'da bitime 12.8 saniye kala yaptığı hücumda Wilbekin'in pota altında atışı isabetli olmadı ve ay-yıldızlı takım, salondan 77-76 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Milliler, gruptaki son iki maçında 24 Şubat'ta Letonya ile evinde, 27 Şubat'ta ise Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Saverio Lanzarini (İtalya), Luis Castillo (İspanya)

Sırbistan: Jovic 6, Radanov 3, Lucic 8, Guduric 18, Ristic 16, Jaramaz 5, Mitrovic 10, Dobric 11, Kuridza, Andusic

Türkiye: Kenan Sipahi 11, Wilbekin 22, Onuralp Bitim 18, Sadık Emir Kabaca 6, Ercan Osmani 8, Melih Mahmutoğlu 2, Muhsin Yaşar 2, Buğrahan Tuncer, Yiğitcan Saybir 2, Şehmus Hazer 5, Göksenin Köksal, Metecan Birsen

1. Periyot: 24-21

Devre: 37-34

3. Periyot: 54-54

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