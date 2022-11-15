A Milli Takım, 13. dakikada Şehmus Hazer'in sayılarıyla skoru 26-26 olarak eşitledi. Daha sonra milli takımın yaptığı basit top kayıpları sonucunda üstünlüğü lehine çeviren Sırbistan, soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan A Milli Takım, Kenan Sipahi'nin 3. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle 10-4 öne geçti. Jovic, Guduric ve Ristic ile organize hücumlarla karşılık vererek üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi.

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez kaybetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan ay-yıldızlı takım, Ercan Osmani ve Onuralp Bitim ile bulduğu basketlerle 26. dakikada 46-45 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın son çeyreğine 54-54 beraberlikle girildi.

Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, A Milli Takım 35. dakikada Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketle 70-66 öne geçti. Ristic, Guduric ve Dobric ile 7-0'lık seri yakalayan Sırbistan, 37. dakikada skoru 73-70 yaptı. Sırbistan son dakikaya 77-76 önde girerken, iki takım da yaptığı birer hücumdan eli boş döndü. A Milli Takım'da bitime 12.8 saniye kala yaptığı hücumda Wilbekin'in pota altında atışı isabetli olmadı ve ay-yıldızlı takım, salondan 77-76 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Milliler, gruptaki son iki maçında 24 Şubat'ta Letonya ile evinde, 27 Şubat'ta ise Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.