Şırdancı Mehmet, THY yolculuğundan video paylaştı
THY firmasında 6 ay boyunca kara listeye alınan Şırdancı Mehmet, THY'de yolculuk yaparken videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımında, "Efsane tüm hızıyla geri döndü" dedi.
Giriş: 08.04.2025 - 23:16 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:16
THY uçağında göğsünden şırdan çıkarıp yediği için 6 ay boyunca kara listeye alınan Şırdancı Mehmet, THY'de uçarken videosunu paylaştı.
First class’ta yolculuk yaparken videosunu paylaşan Mehmet, "Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü." ifadelerini kullandı.
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