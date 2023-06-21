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Şırdancı Mehmet'e THY'den 6 ay bilet yok

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur kara listeye alındı. Mehmet Sur'a THY 6 ay bilet satmayacak.

Şırdancı Mehmet'e THY'den 6 ay bilet yok
DHA

Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi. Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

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