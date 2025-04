Sirkeci Garı'nda "Aile Festivali"

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Sirkeci Garı'nda hayata geçirilen "İstanbul Aile Festivali" başladı. Aileleri ve kadın girişimcileri bir araya getiren festival, çeşitli atölyelerin yanı sıra kültür, eğlence, eğitim ve sosyal sorumluluk etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Festival Organizatörü Leyla Sayar, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kadın girişimciler için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Onların ülke ekonomisine katkı sağlayarak, ayakta durup güçlü anneler ve güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarına katkıda bulunuyoruz." dedi.

Kadın girişimcilerle 2018'den bu yana yüzden fazla festivale imza attıklarını dile getiren Sayar, şunları kaydetti:

"Bu festivali ilk defa Sirkeci Garı'nda yapıyoruz. Burada yapmamızın en önemli nedeni 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi. Sirkeci, ailelerin, aşkların, sevgilerin ve birbirine hasret insanların kavuşma noktası olduğu için çok önemli bir mekan. Bu aidiyet duygusuyla 'Aile Yılı'na da katkı sağlayarak burada yapmak istedik. Festivalimiz 4 gün sürecek, girişler ücretsiz. Bütün İstanbullu aileleri bekliyoruz. Anne, baba ve çocuklar hep beraber atölyelere ücretsiz katılabilecek. Birlikte vakit geçirip keyifli alışverişler yapabilecek, lezzet duraklarında karınlarını doyurup beraber güzel vakit geçirebilecekler."

Sayar, ailelerin sosyalleşebileceği bir ortam hazırladıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 70 kadın girişimcinin bulunduğu, lezzet duraklarının olduğu, sokak sanatçılarını dahil ettiğimiz sanata ve kültürel değerlere de katkı sağladığımız bu festivale, bütün İstanbullu aileleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Doğaltane Organik Bakım Ürünleri kurucularından Özlem Polat, Sirkeci Garı'nın tarihi dokusunun çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Burada herkesin bir arada olması, girişimcilik ruhunu teşvik etmesi, motive etmesi anlamında çok büyük katkı sağlıyor bizlere" görüşünü paylaştı.

Festivale katılanların aynı zamanda hayallerini ve vizyonlarını da gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, "Buraya gelen firmalar sadece satış odaklı değil, hayallerini, yapmak istediklerini gerçekleştiriyor. Halkla bir araya gelip müşteriyle direkt temasa geçmeyi, marka değerini arttırmayı hedefliyor aslında. O açıdan burası bizlere çok büyük katkılar sağlıyor" ifadesini kullandı.

Polat, "Buraya gelecek arkadaşlarımız ailece çok güzel vakit geçirecek. Müzik ve çeşitli ücretsiz etkinliklerimiz olacak. Herkese, her şeye, her keseye hitap eden ürünlerimiz var. O açıdan her şeyi bir arada bulabilecekleri, eğlenebilecekleri, bu tarihi mekanın dokusunda keyif alabilecekleri bir yer burası. O yüzden herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum" değerlendirmesini yaptı.