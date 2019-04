İtalyan lastik üreticisi Pirelli, 147 yıllık hikayesini dijital bir çizgi romana taşıdı. Beş bölümlük “Pirelli an Italian in the world” (Pirelli, dünyada bir İtalyan) adlı çizgi roman, şirketin internet sitesinde sunulacak.

Pirelli’nin tarihindeki en önemli aşamalar hakkında farkındalığı artırmak için tasarlanan projede, yaklaşık yirmi dakikadan oluşan beş bölümün 1872 yılında "G.B. Pirelli & C." olarak kuruluşundan günümüze Pirelli’nin hikayesini anlattığı belirtildi.

Beş bölümde markanın ekonomik ve toplumsal dokuyla yakından bağlantılı endüstriyel gelişimi, zorlu yıllar, değişimler ve başarılan hedefler ele alınıyor.

"Geleceğin Kauçuğu" adlı ilk bölümde, şirketin kurucusu Giovanni Battista Pirelli'nin hikayesine yer verilirken, 1930’larda geçen ikinci bölümde ise ikinci kuşak Alberto’nun babasının mirasını devraldığını görülüyor.

ÜNLÜ TAKVİMİN ORTAYA ÇIKIŞI ANLATILDI

Alberto Pirelli'nin, "Bir Marka Doğuyor" adlı bu bölümde Pirelli’yi lastik üretiminde ileriye taşıdığı ve şirkete uluslararası bir nitelik kazandırma yolunda ilk adımları attığı anlatılıyor.

"Rubber goes pop" (kauçuğun pop hali) adlı üçüncü bölümde, 1963’te yayımlanan ilk Pirelli Takvimi ile Cinturato gibi yeni ürünler lanse ediliyor.



"From the Road to the Information Highway" (Yoldan Bilgi Otoyoluna) bölümünde Pirelli, teknolojik girişimler, yenilenen grup stratejisi ve P Zero serisi gibi konular öne çıkıyor.

"The Journey Continues" (Yolculuk Devam Ediyor) adlı final bölümünde ise 2000 yılından günümüze uzanan dönemde yeni ortakların katılımıyla şirketin geçirdiği evrim, tüketici işine odaklanma, süregelen teknolojik gelişmeler ele alınıyor.