İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı, bir diğer ismiyle Brexit, ülkenin finansal piyasalarına darbe vurmaya devam ediyor. Öyle ki, Brexit sürecinde banka ve diğer finans kuruluşlarının ülke dışına taşıdığı paranın tutarı 1 trilyon doları (800 milyar pound) buldu.

EY raporuna göre, İngiltere'deki çoğu banka AB içindeki bölgesel operasyonlarını korumak için birlik ülkelerinde yeni ofisler açma yoluna gitti. Diğer şirketlerde yüksek volatilite ve regülasyonların ani değişiminden etkilenmemek için varlıklarını AB ülkelerine taşımış durumda.

TOPLAM VARLIĞIN YÜZDE 10'U GİTTİ

Rapordaki verilere göre, Birleşik Krallık dışına çıkarılan para, ülkenin toplam varlığının yüzde 10'una denk geliyor. EY Finansal Servisler Müdürü Omar Ali, "Rakamlar, sadece kamuoyuna duyurulan taşımaları yansıtıyor. Perde arkasında, şirketlerin Brexit'e göre kendilerini konumlandırmaya devam ettiklerini biliyoruz" dedi.

EY raporunun Brexit referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan beri İngiltere'nin en büyük 222 finans kuruluşunu kapsadığını da belirtelim.

AB ÜLKELERİNDE OFİS AÇIYORLAR

Brexit, İngiltere için zor günlere işaret etse de, AB ülkeleri için şimdilik böyle bir durum söz konusu değil. EY raporuna göre, operasyonlarını ada dışına taşıyan şirketler şimdiden 2 bin kişilik istihdam yaratmış durumda. Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Citi bu şirketlerin başında gelirken, işlerini farklı lokasyonlara taşıyan kuruluşların Dublin, Luksemburg, Frankfurt ve Paris'i tercih ettiği belirtiliyor. Araştırmaya göre, finans kuruluşlarındaki eğilimin artarak devam edeceği öngörülüyor.

İngiltere'deki finans kuruluşları 2.2 milyon kişiyi istihdam ediyor ve gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 12.5'ini oluşturuyor. Sektörün her yıl 100 milyon dolarlık vergi geliri yarattığı belirtiliyor.

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