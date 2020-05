Sırma'dan karantinada yeni şarkı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın karantinada olduğu günlerde evlerinde yeni eserler üreten sanatçılardan biri de on yılı aşkın bir süredir Amerika'da yaşayan vokalist, şarkı yazarı, yapımcı ve ses mühendisi SIRMA...

Mart’ta Sonar İstanbul festivali kapsamında vokal prodüksiyon tekniklerini konu alan bir sunum yapmak üzere Türkiye’ye gelen ve pandemi sebebiyle bir süre New York’a dönmeme kararı alan genç sanatçı stüdyosundan uzak olmasına rağmen, aile evinde kısıtlı imkanlarla yepyeni bir şark kaydetti. SIRMA'nın 'ev yapımı' şarkısı “How Could We Ever Know” tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluştu.

SIRMA, şarkının yapım aşamasını şu sözlerle anlattı: “Şarkıyı baştan sona bir günde yarattım; bu benim için bir rekor. Normalde çalışırken detaylara takılıp vakit kaybedebiliyorum, ama bu sefer hedef bambaşkaydı... Yapımcı Mustafa Başal, Twitch yayınına konuk olduğum sırada, beni bir organizasyona davet etti. Dedi ki, '4 yapımcı bir araya geliyoruz, birkaç saniyelik bir kaydı kullanarak 24 saat içerisinde sıfırdan birer şarkı yaratıyoruz. Sonra şarkılarımızı nasıl yarattığımızı, çektiğimiz video’larla anlatıyoruz.' Gönderdiği kaydı, yani sample’ı, biz katılımcı yapımcılar olarak Mustafa gönderene kadar duymadık. Sample tahminimce trompet-trombon enstrümanlarından oluşan çok sesli bir kayıttı. Bir de kesip biçilmiş erkek vokal alıntıları mevcuttu. O sample’ı manipüle ederek, melodisini, ses dizaynını geliştirerek ilerledim ve bu şarkıyı yarattım. Düzenlemesini yaparken bir yandan da sözleri yazmaya devam ettim, en son da vokal kayıtlarını aldım."

Yaratım sürecinin zahmetsiz ve doğal geliştiğini söyleyen SIRMA şöyle devam etti: "Şarkıyı yaparken benim için zaman durmuş gibiydi. Parçayı yayınlamaya karar verince, sonraki günlerde mix ve mastering işlemlerinde son dokunuşları yapmaya devam ettim, ama dürüst olmak gerekirse zorlandım. Stüdyo monitörlerim bile yok burada; normalde kayıt aldığım ekipmanların kalitesinden çok uzak bir mikrofon ve ses kartıyla çalışmak zorunda kaldım. Mix’in son hali konusunda sürekli fikir değiştirdim, kulaklarımı çok sorguladım. Ama bir yandan da ortaya güzel bir iş çıkarabileceğime inanıyordum. Yıllardır koşullar ne olursa olsun, nerede olursam olayım, tek başıma şarkılarımı üretebilmek adına, daima kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Bugüne kadarki birikimim, tecrübelerim özellikle bu şarkıda ortaya çıktı. Ben de bir müzisyen olarak geldiğim son noktayı görmüş oldum.”

Vokalleri, müziği, sözleri, düzenlemesi, mix’i ve mastering’i SIRMA’ya ait olan “How Could We Ever Know” sade altyapısıyla batı trendlerine göz kırpsa da, sanatçının kendine özgü eklektik alternatif elektronik pop tarzından şaşmadığının da bir göstergesi. SIRMA, “How Could We Ever Know”u piyasaya sürdükten hemen sonra, şarkının yaratılış sürecini detaylı olarak anlattığı İngilizce ve Türkçe video’ları da YouTube kanalında paylaşacak.

SIRMA, yayınlayacağı video’ları şu sözlerle anlatıyor: “Apple’ın Logic Pro X programını kullanarak yaptım bu şarkıyı. Zaten hemen hemen bütün şarkılarımı Logic’te yapıyorum ve kaydediyorum. Bilgisayarım benim için taşınabilir bir stüdyo gibi adeta. Müziğimi nasıl yazdığıma, kaydettiğime, düzenlediğime ve mix’lediğime dair sık sık sorular geliyor, özellikle de yeni müzisyenlerden. Ben de eve tıkılıp kaldığımız şu günlerde, “How Could We Ever Know”un analizi üzerinden, yapımcılığa heveslenen şarkı yazarlarına ilham vermek istedim.”