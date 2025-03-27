6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi, 49 yaşındaki Nasibe Ergül'ü silahla vurduktan sonra kaçan, 65 yaşındaki eşi eski köy muhtarı Abdulkerim Ergül, olay yerinden kaçmıştı. Katil koca, İdil ilçesine bağlı Özbek köyünde saklandığı arazide yakalandı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde olay, 24 Mart'ta Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana gelmişti. Eski köy Muhtarı Abdulkerim Ergül (65) ile 6 çocuk annesi 49 yaşındaki eşi Nasibe Ergül arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.
6 ÇOCUK ANNESİ HASTANEDE ÖLDÜ
Tartışmada Abdulkerim Ergül, silahla eşine ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
ARAZİDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
AA'daki habere göre katil zanlısı daha sonra olay yerinden kaçtı. Ergül, soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakalandı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulkerim Ergül, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.