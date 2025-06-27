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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak haberleri: Su klimasından gelen ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Su klimasından gelen ölüm!

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde su klimasına su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öngün'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:59
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        Su klimasından gelen ölüm!
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        Şırnak'ta edinilen bilgilere göre, dün Silopi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, ağır yaralandı.

        YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmişti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu ağır olan Öngün, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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