Su klimasından gelen ölüm!
Şırnak'ın Silopi ilçesinde su klimasına su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öngün'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu
Şırnak'ta edinilen bilgilere göre, dün Silopi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmişti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Öngün, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.