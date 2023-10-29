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        Silopi'de 'Cumhuriyet' coşkusu; 10 bin kişiyle 'fener alayı' düzenlendi

        ŞIRNAK'ınSilopi ilçesinde, Cumhuriyet'in 100´üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne 10 bin kişi katıldı. Meşaleli ve motosiklet kortejli yürüyüş, konserle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:37 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:40
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        Silopi'de 'Cumhuriyet' coşkusu; 10 bin kişiyle 'fener alayı' düzenlendi
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        ŞIRNAK'ınSilopi ilçesinde, Cumhuriyet'in 100´üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne 10 bin kişi katıldı. Meşaleli ve motosiklet kortejli yürüyüş, konserle sona erdi.

        Silopi´de Cumhuriyetin 100´üncü yılı kutlamaları kapsamında ilçe protokolünün katılımıyla, fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı´nın yanından başlayan yürüyüş, 300 metre Türk bayrağı, motosikletli yunuslar ve fener alayı eşliğinde, Koç İlkokulu´nun önüne kadar devam etti. Meşaleli yürüyüşte gökyüzü havai fişek gösterisi ile renklendi. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da Türk bayraklarıyla destek verdi. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş nedeniyle çift taraflı yolun bir şeridi, trafiğe kapatıldı. Etkinlik, yerel sanatçıların verdiği konserle devam etti. Konsere katılanlar türkülere eşlik etti, halay çekti.

        'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'

        Kaymakam Cihat Koç, etkinliğe 10 bin kişinin katıldığını ifade ederek, "Bugün bayrağımızın altında on binlere ulaştık. Caddelerde, sokaklarda ay yıldızlı bayrağın altında buluştuk. Bayramımız kutlu olsun. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Gayrı Müslüm´ü, Arap´ı, kısacası ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan onur duyan bütün unsurları ile 'Ne Mutlu Türküm Diyene'" dedi.

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