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        Şırnak'ta sokakta başlayıp hastanede devam eden kavga kamerada: 3 yaralı

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde, akraba iki aile arasında sokakta çıkan kavga hastanede devam etti. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:35
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        Şırnak'ta sokakta başlayıp hastanede devam eden kavga kamerada: 3 yaralı
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde, akraba iki aile arasında sokakta çıkan kavga hastanede devam etti. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Şah Mahallesi, Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen akraba olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis kavgayı ayırırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde karşılaşan kavgalı taraflar, tekrar kavga etmeye başladı. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona ererken, acil serviste bulunan birçok malzeme zarar gördü. Yaşanan kavgada 1 kişi daha yaralandı. Sağlık çalışanları herhangi bir zarar görmezken, acil servise gelen birçok vatandaş muayene olmadan hastaneden ayrıldı. Yaşanan kavga anında ise tarafların birbirlerine sandalye ve masaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı. Her iki kavgada toplam 3 kişi yaralandı.

        Polis, olayla ilgili olarak 4 şüpheliyi gözaltına alırken kavgayla ilgili araştırma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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