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        Dolaşmak için evden çıkan Hakan´dan 5 gündür haber yok

        ŞIRNAK´ınUludere ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü´den (23) haber alınamıyor. Nurettin Oslu, hayatından endişe ettikleri yeğeninin bulunması için yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:40
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        Dolaşmak için evden çıkan Hakan´dan 5 gündür haber yok
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        ŞIRNAK´ınUludere ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü´den (23) haber alınamıyor. Nurettin Oslu, hayatından endişe ettikleri yeğeninin bulunması için yardım istedi.

        Uludere ilçesinin Ortabağ köyünde Hakan Encü, 4 Kasım´da dolaşmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Encü´ye ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma arama çalışması başlatırken, Hakan Encü´nün en sonra Gülyazı bölgesinde yolda yürürken bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

        Encü´nün dayısı Nurettin Oslu, "Gece saatlerinde evden çıktı ve kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen bulunamadı. Gerekli kayıp başvurularımızı da yaptık. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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