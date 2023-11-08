Dolaşmak için evden çıkan Hakan´dan 5 gündür haber yok ŞIRNAK´ınUludere ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü´den (23) haber alınamıyor. Nurettin Oslu, hayatından endişe ettikleri yeğeninin bulunması için yardım istedi.

ŞIRNAK´ınUludere ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü´den (23) haber alınamıyor. Nurettin Oslu, hayatından endişe ettikleri yeğeninin bulunması için yardım istedi.

Uludere ilçesinin Ortabağ köyünde Hakan Encü, 4 Kasım´da dolaşmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Encü´ye ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma arama çalışması başlatırken, Hakan Encü´nün en sonra Gülyazı bölgesinde yolda yürürken bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Encü´nün dayısı Nurettin Oslu, "Gece saatlerinde evden çıktı ve kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen bulunamadı. Gerekli kayıp başvurularımızı da yaptık. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.