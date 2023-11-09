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        Alev alan tüpü, balkondan kalabalığın arasına attı

        ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde bir kişi evde alev alan piknik tüpünü panikle 1´inci kattaki balkondan kalabalığın arasına attı. 2 kişinin müdahalesiyle alevler söndürülürken o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:30
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        Alev alan tüpü, balkondan kalabalığın arasına attı
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        ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde bir kişi evde alev alan piknik tüpünü panikle 1´inci kattaki balkondan kalabalığın arasına attı. 2 kişinin müdahalesiyle alevler söndürülürken o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Olay, dün Cizre ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Bir apartmanın 1´inci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı. Kadın, panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi. Bu sırada evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı. Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı. Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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